مقتل 16 شخصاً بهجوم استهدف مسجداً شمال بوركينا فاسو

قتل 16 شخصاً، السبت، بهجوم استهدف مسجداً شمال بوركينا فاسو. وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن "هجوماً استهدف مسجداً شمال بوركينا فاسو، اسفر عن مقتل 16 شخصاً"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.



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