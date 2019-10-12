عبطان وحسين سعيد واحمد راضي الابرز لتولي حقيبة الشباب والرياضة

2019-10-12 | 17:09
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افاد مصدر مقرب من لجنة المفاوضات المكلفة بالتعديل الوزاري، بتأجيل اقالة وزير الشباب والرياضة، احمد رياض العبيدي في جلسة البرلمان يوم الخميس الماضي، بسبب عدم الاتفاق بشكل نهائي على الكتلة النيابية التي ستمنح لها وزارة الشباب والرياضة.
وأوضح المصدر، أن "سبب عدم اقالة العبيدي في جلسة البرلمان يوم الخميس الماضي، يعود لعدم الاتفاق بشكل نهائي على الكتلة النيابية التي ستمنح لها وزارة الشباب والرياضة".
وأضاف أن "الوزير الحالي احمد العبيدي يمثل كتلة تحالف القوى العراقي برئاسة السيد محمد الحلبوسي، لكن قبولهم بالتخلي عن حقيبة الشباب حصل بعد الاتفاق مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستلامهم حقيبة وزارة التربية بدلا من مرشحة خميس الخنجر الذي أخفق سابقا بتمرير أكثر من شخصية لهذا المنصب".
وأشار المصدر، الذي فضل عم الكشف عن اسمه، إلى أنه "من المؤمل ان يتم حسم الاتفاق خلال الايام القادمة وعرضه على مجلس النواب للتصويت في احدى جلساته المقبلة بعد زيارة اربعينية ذكرى استشهاد الامام الحسين (ع)".
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