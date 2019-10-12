شرطة بابل تعلن توقيف منتسبين بعد فيديو يتضمن 'تجاوزاً' على متظاهرين

وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بعد إطلاع قائد شرطة محافظة بابل على الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر به قيام بعض المنتسبين بالتجاوز على المتظاهرين، قام بإيداع المنتسبين التوقيف بالمباشر وتشكيل مجلس تحقيقي في ذلك".وأضافت أن "قائد شرطة بابل أكد مراراً على ضرورة التعامل الحسن مع المتظاهرين".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت مؤخراً، فيديو يظهر تجاوز منتسبين على عدد من المتظاهرين، الأمر الذي لاقى ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين.

