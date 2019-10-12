اصابة سبعة جنود مصريين بانفجارين شمالي سيناء

أفادت مصادر مصرية، السبت، بإصابة 7 جنود من قوات الأمن إثر وقوع تفجيرين متزامنين في مدينتي رفح وبئر العبد شمالي سيناء.
ونقلت "روسيا اليوم" عن مصادر أمنية وطبية مصرية، إن "الانفجار الأول وقع في رفح أثناء عملية تمشيط مدرعة لمنطقة غرب المدينة، حيث فجر مسلحون عبوة ناسفة عن بعد ما أسفر عن إصابة مجندين بشظايا".
وأضافت المصادر، أن "تفجيرا آخر استهدف مدرعة أمنية كانت تمشط إحدى المناطق بمدينة بئر العبد"، وأسفر الانفجار عن إصابة 5 جنود، نقلوا إلى المستشفى العسكري بالعريش بينهم حالات حرجة.
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