لإحياء ذكرى الأربعين.. عبور 550 ألف زائر إيراني خلال 24 ساعة

ونقلت وكالة "فارس" عن العميد رضائي على هامش تفقده لمنفذ خسروي الحدودي ظهر اليوم السبت، إنه "على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، عبر ما مجموعه 550 ألف زائر المنافذ الحدودية الإيرانية الأربعة (جذابة، شلمجة، مهران وخسروي) الى العراق بشكل قانوني متوجهين الى العتبات المقدسة".وأضاف، أن "حصة منفذ خسروي الحدودي كان 27 ألف شخص، وهو جهد مشترك من قبل مقر العمليات المشتركة، ونشهد جهودا مؤثرة لمسؤولين على مستويات مختلفة في البلدين.

وبين العميد رضائي، أنه" وفقا لتقرير تلقيته، تم حتى الآن عبور أكثر من 20 ألف شخص بشكل قانوني عبر منفذ خسروي الحدودي متوجهين الى العتبات المقدسة".

وبين أنه "لو تم ابلاغ جمارك الدول الأخرى أنه خلال 24 ساعة ، غادر حوالي 550 الف شخص البلاد بشكل قانوني ودون أي مشاكل كبيرة ، فإنهم بالتأكيد لن يصدقوا وأن هذا الحجم من الجهود على مدار الساعة تحققت بفضل من الله تعالى".