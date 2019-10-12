أعلن قائد حرس الحدود الايراني العميد قاسم رضائي، السبت، عن عبور 550 ألف للمنافذ الحدودية الاربعة مع العراق في غضون 24 ساعة الماضية للمشاركة في احياء زيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام).
وأضاف، أن "حصة منفذ خسروي الحدودي كان 27 ألف شخص، وهو جهد مشترك من قبل مقر العمليات المشتركة، ونشهد جهودا مؤثرة لمسؤولين على مستويات مختلفة في البلدين.
وبين العميد رضائي، أنه" وفقا لتقرير تلقيته، تم حتى الآن عبور أكثر من 20 ألف شخص بشكل قانوني عبر منفذ خسروي الحدودي متوجهين الى العتبات المقدسة".
وبين أنه "لو تم ابلاغ جمارك الدول الأخرى أنه خلال 24 ساعة ، غادر حوالي 550 الف شخص البلاد بشكل قانوني ودون أي مشاكل كبيرة ، فإنهم بالتأكيد لن يصدقوا وأن هذا الحجم من الجهود على مدار الساعة تحققت بفضل من الله تعالى".
كانت هذه تفاصيل خبر لإحياء ذكرى الأربعين.. عبور 550 ألف زائر إيراني خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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