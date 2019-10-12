اخبار العالم / اخبار العراق

العراق يستضيف اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس ادارة الجسر العربي للملاحة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، السبت، أن العراق سيستضيف اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس ادارة الجسر العربي للملاحة.
وقال لعيبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "العراق سيستضيف اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس ادارة الجسر العربي للملاحة في محافظة البصرة الفيحاء مطلع شهر كانون الاول من السنة الحالية".

وأضاف أن الاستضافة "ستتم بحضور وزراء النقل (العراق ،الاردن ، مصر) بناءً على مقترح قُدم اثناء مشاركة العراق بالاجتماعات الجارية حاليآ في عمان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يستضيف اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس ادارة الجسر العربي للملاحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا