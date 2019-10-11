مسلحون يسرقون مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من منزل جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين أقدموا، اليوم، على سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من داخل منزل في منطقة جسر ديالى القديم جنوبي العاصمة بغداد".

وأضاف ان "المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة"، مبيناً أن "القوات الأمنية وصلت إلى مكان السرقة وفتحت تحقيقاً بالحادث".

