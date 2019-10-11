بالفيديو... الخزعلي: مطالب المتظاهرين محقة

بيّن امين عام حركة اهل الحق قيس الخزعلي ان مطالب المتظاهرين الذين خرجوا بمحافظات عدة هي محقة ومشروعة. وأشار في الوقت ذاته الى انها انطلقت بسبب المحاصصة والنظام السياسي الخاطئ منذ العام الفين وثلاثة. شاهدوا الفيديو المرفق أعلاه.

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