انفجار سيارة مفخخة في القامشلي السورية

أفادت وسائل إعلام، الجمعة، بانفجار سيارة مفخخة في مدينة القامشلي السورية. وذكرت قناة "الميادين"، ان "سيارة مفخخة انفجرت، قرب مطعم في وسط مدينة القامشلي". من جانبه، أشارت مصادر محلية، إلى سقوط عدد من الضحايا خلال الانفجار.



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