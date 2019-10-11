الاعرجي: لا أهمية للحزم الإصلاحية الحكومية وقرارات البرلمان دون تحديد سقوف زمنية

أكد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، الجمعة، أنه لا اهمية للحزم الإصلاحية الحكومية وقرارات البرلمان دون أن تحدد بسقوف زمنية. وقال الاعرجي في تغريدة على موقعه في "تويتر" أطلعت عليها الخليج 365، إن "الحزم الإصلاحية التي أطلقها رئيس الوزراء وكذلك القرارات التي اتخذها مجلس النواب بذات الصدد، ليس لها أيّة أهمية إن لم تُحدّد بسقوفٍ زمنية".



وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، قد اعلن الايام الماضية، عن حزم إصلاحية جديدة استجابة لمطالب المتظاهرين، فيما اتخذ مجلس النواب توصيات وقرارات إصلاحية.

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