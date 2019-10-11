أخفى جثتها 6 سنوات... السجن 11 عاما لرجل قتل جارته!

قتل مواطن أمريكي من ولاية كاليفورنيا جارته وأخفى جثتها في جدار شقته مدة ستة سنوات.
اتصل أقرباء المفقودة برجال الشرطة وأخبروهم بالأمر، وفعلا تمكنت الكلاب البوليسية من تحديد مكان دفنها.
ارتكب جريمة القتل ريندولف غاربوت (47 سنة) الذي كان يسكن في الغرفة المجاورة لغرفة ريفان كامبل. وقد اتضح من الكشف على الجثة أن سبب الوفاة هو ضربة قوية على رأسها. وأعلن ممثل النيابة العامة أن القاتل غاربوت استخدم مطرقة في قتلها، وقد حكم عليه بالسجن 11 سنة.
وقد أعلن سابقا عن العثور في شهر يناير 2019 على جثة بائع خلف ثلاجة المتجر المغلق بمدينة كاونسيل بلافس بولاية أيوا كان قد اختفى قبل 10 سنوات.
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