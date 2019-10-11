الموقف الامني في ساحة التحرير وسط بغداد الآن 'صور'

افاد مصدر امني، الجمعة، بأن جميع الطرق المؤدية الى ساحة التحرير وسط بغداد مفتوحة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الموقف الامني وسط بغداد تضمن وجود انتشار امني في شارع ابو نؤاس وساحات التحرير والخلاني والطيران". واضاف ان "جميع الطرق مفتوحة ولا يوجد اية قطع"، مشيرا الى ان "هناك اعداد قليلة من المتظاهرين في ساحة الامة وسط العاصمة". Advertisements



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