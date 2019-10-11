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منظمات في سوريا ترحل عامليها من جنسيات أجنبية إلى شمال العراق

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افادت وكالة "سانا" السورية الرسمية للأنباء، الجمعة، بأن منظمات غير شرعية ترحل العاملين فيها من جنسيات فرنسية وبريطانية وسويسرية إلى شمال العراق.
وقالت "سانا"، في خبر عاجل بثته على موقعها الرسمي، إن منظمات غير شرعية تعمل في منطقة الجزيرة السورية ترحل عامليها من جنسيات فرنسية وبريطانية وسويسرية إلى شمال العراق.

وسبق أن نشرت الوكالة نبأ قيام القوات الأمريكية بنقل عشرات الجنود الأمريكيين وعتاد حربي وعدد من معتقلي داعش إلى شمال العراق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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