منظمات في سوريا ترحل عامليها من جنسيات أجنبية إلى شمال العراق

وقالت "سانا"، في خبر عاجل بثته على موقعها الرسمي، إن منظمات غير شرعية تعمل في منطقة الجزيرة السورية ترحل عامليها من جنسيات فرنسية وبريطانية وسويسرية إلى شمال العراق.

وسبق أن نشرت الوكالة نبأ قيام القوات الأمريكية بنقل عشرات الجنود الأمريكيين وعتاد حربي وعدد من معتقلي داعش إلى شمال العراق.

