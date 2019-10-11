استنكر النائب هوشيار عبدالله، الجمعة، القصف التركي الذي استهدف مناطق شمال سوريا وأسفر عن مقتل وجرح العشرات، مطالباً الأمم المتحدة بإقامة منطقة حظر جوي فوق مدن وقرى الشمال السوري حفاظاً على أرواح المدنيين الأبرياء من الغارات والقصف المدفعي الذي يحصد أرواحهم وسط صمت المجتمع الدولي.
وأضاف أن "محاولات تركيا لبسط نفوذها على شمال سوريا بالحديد والنار لن تفلح في جعل الأهالي يرضخون لأجنداتها"، مشدداً على "ضرورة ان يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار القصف الجوي والمدفعي الذي اسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح".
وأضاف عبدالله أن "على الأمم المتحدة إقامة منطقة حظر طيران في شمال سوريا حفاظاً على أرواح المدنيين الأبرياء"، مطالباً مجلس الأمن بـ"إصدار قرار ملزم بوقف القصف ومنع أية عمليات عسكرية في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب كردي يطالب الأمم المتحدة بإقامة منطقة حظر جوي فوق مناطق شمال سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.