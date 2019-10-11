نائب كردي يطالب الأمم المتحدة بإقامة منطقة حظر جوي فوق مناطق شمال سوريا

وقال عبد الله في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "إن "العمليات العسكرية الجارية في شمال سوريا تنتهك المواثيق الدولية وتزعزع الأمن والسلم في المنطقة، ولن تخلف إلا الخراب والدمار وقتل وتشريد الأهالي وتدمير البنى التحتية للمدن والقرى بحجج وذرائع واهية".وأضاف أن "محاولات تركيا لبسط نفوذها على شمال سوريا بالحديد والنار لن تفلح في جعل الأهالي يرضخون لأجنداتها"، مشدداً على "ضرورة ان يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار القصف الجوي والمدفعي الذي اسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح".

وأضاف عبدالله أن "على الأمم المتحدة إقامة منطقة حظر طيران في شمال سوريا حفاظاً على أرواح المدنيين الأبرياء"، مطالباً مجلس الأمن بـ"إصدار قرار ملزم بوقف القصف ومنع أية عمليات عسكرية في المنطقة".