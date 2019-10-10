فرنسا تدعو لاجتماع طارئ للتحالف الدولي على خلفية العملية العسكرية التركية بسوريا

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى اجتماع طارئ للتحالف الدولي لمحاربة "داعش" على خلفية العملية العسكرية التركية بشمال شرقي سوريا.
وقال لودريان في حديث لقناة "فرانس 2" التلفزيونية، اليوم الخميس، إن التحالف يجب أن يعقد اجتماعا بأسرع ما يمكن، نظرا لاحتمال استفادة "داعش" من تغير الأوضاع الميدانية بشمال سوريا.
وأضاف الوزير أن التحالف "يجب أن يقول اليوم ماذا يجب أن نقوم به، وكيف تريد تركيا أن تمضي قدما إلى الأمام وكيف يمكننا ضمان أمن الأماكن التي يحتجز فيها المسلحون؟".
وتابع قائلا: "يجب أن يكون كل شيء على الطاولة لنكون واضحين".
وأضاف الوزير أن التحالف "يجب أن يقول اليوم ماذا يجب أن نقوم به، وكيف تريد تركيا أن تمضي قدما إلى الأمام وكيف يمكننا ضمان أمن الأماكن التي يحتجز فيها المسلحون؟".
وتابع قائلا: "يجب أن يكون كل شيء على الطاولة لنكون واضحين".
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