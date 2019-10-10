أعلنت مديرية المرور العامة، الخميس، المباشرة بانشاء جسر عائم موازي لجسر المسيب شمالي كربلاء لعبور المشاة اثناء زيارة اربعينية الامام الحسين (ع). وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تمت "المباشرة بانشاء جسر عائم موازي لجسر المسيب مخصص لعبور المشاة اثناء زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام". وأشارت المديرية الى أن عمل الجسر يتم "من قبل وزارة الدفاع، ويأتي تفاديا للزخم".

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