المالية تعلن مجموع المبالغ التي اطلقت لكربلاء والانبار من تخصيصات موازنة 2019

أعلنت وزارة المالية، عن مجموع المبالغ التي اطلقتها لمحافظتي كربلاء والانبار من تخصيصات موازنة 2019، فيما اشارت الى رواتب كربلاء اعلى من رواتب الانبار بسبب نقل فك دوائر الارتباط الى الاولى في حين ان الأنبار لم يتم بعد، بينما النفقات التشغيلية لكربلاء اقل الانبار، بسب مبالغ اعادة الاستقرار خصصت للمحافظات المحررة والتي تعد الثانية من ضمن تلك المحافظات.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بلغت مجموع المبالغ التي مولتها دائرة المحاسبة في وزارة المالية لمحافظة كربلاء من الرواتب والموازنة التشغيلية والموازنة الإستثمارية والنفقات الاخرى ومستحقات المقاولين ٥٤٧،٤٦٥،٠٠٩،٦٤٠ دينار توزعت بالشكل التالي، وهي الرواتب : ٤٠٥،٤٦٤،١٣٣،٥١٨ دينار النفقات التشغيلية، والاخرى ٦٦،٦٥٩،٩٠٩،١٢٢ دينار الأستثمارية، وتنمية الاقاليم واستراتيجية الفقر ٧٥،٣٤٠،٩٦٦،٠٠٠ دينار".



وأوضحت الوزارة، أن "مجموع المبالغ التي مولتها دائرة المحاسبة في وزارة المالية لمحافظة الانبار من الموازنة التشغيلية (رواتب) والموازنة الاستثمارية (بترو دولار تنمية اقاليم) والتشغيلية (بترو دولار) ومستحقات المقاولين بلغت٣٩٢،٨٥٩،٥٢٣،٦٧٤ دينار توزعت كرواتب ٤٢،٨٤٦،١٩٧،٥٥٨ دينار وهي نفقات تشغيلية، والاخرى ٢٠٢،٢١٩،٣٧٤،٤٦٢ دينار استثمارية، وتنمية الاقاليم ١٣٢،٩٥٠،٠٠٠،٠٠٠ دينار، والبترودولار ١،٠٣٨،٣٠٠،٠٠٠ دينار، وأستراتيجية تخفيف الفقر ٧،٢٩٩،٣٥٠،٠٠٠ دينار، ومستحقات المقاولين ٦،٥٠٦،٣٠١،٦٥٤ دينار".



واشارت الى أن "رواتب محافظة كربلاء هي اعلى من رواتب محافظة الانبار وذلك بسبب ان محافظة كربلاء تم نقل فك دوائر الارتباط اليها في حين ان محافظة الأنبار لم يتم نقل الدوائر اليها لحد الآن"، منوهة الى أن "النفقات التشغيليه لمحافظة الأنبار اعلى من محافظة كربلاء وذلك بسب مبالغ اعادة الاستقرار خصصت للمحافظات المحررة ومن ضمنها الأنبار".