العراق يهزم هونغ كونغ ويرتقي لوصافة مجموعته بتصفيات المونديال

رياضة 2019-10-10 | 20:09 المصدر: 171 مشاهدة تغلب المنتخب الوطني على ضيفه هونغ كونغ 2-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب البصرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة الى كأس العالم 2022 وكأس اسيا 2023. وتناوب على تسجيل ثنائية اسود الرافدين كل من مهند علي في الدقيقة 38 من كرة رأسية والبديل علي عدنان في الدقيقة 79 من ركلة جزاء. وبهذا الفوز ارتقى اسود الرافدين للمركز الثاني برصيد اربع نقاط بفارق نقطتين عن المتصدر ايران.

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