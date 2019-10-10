العمليات المشتركة: لا توجد أي قوات إيرانية لحماية الزائرين في العراق

أكدت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، عدم وجود أي قوات إيرانية داخل العراق لحماية الزائرين خلال الزيارة الأربعينية، فيما أشار إلى انتشار الحشد الشعبي على الحدود. ونقلت "RT" عن المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي قوله، إن "الزائرين العراقيين والأجانب محميون من قبل القوات الأمنية العراقية، ولا توجد أي قوة إيرانية داخل الأراضي العراقية، ومسؤولية حماية الزائرين مسؤوليتنا نحن".



وأضاف أن "الحديث عن دخول قوات إيرانية، عار عن الصحة"، مبينا أن "الحشد الشعبي منتشر على الحدود لا قوات إيرانية".



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