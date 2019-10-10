طعن شاب حتى الموت أثناء إنقاذه امرأة من التحرش في مصر

أقدم طالب جامعي مصري على قتل آخر بالصف الثالث الثانوي، بعد أن سدد له 3 طعنات في أماكن متفرقة من الجسد، عقب مشادة بينهما إثر معاتبة المجني عليه للجاني لقيامه بالتحرش بالفتيات في الطريق.
وبفحص البلاغ تبين أنه أثناء خروج المجني عليه من حصة للدرس الخصوصي، حاول معاتبة الجاني على قيامه بمعاكسة الفتيات زميلاته في الشارع، وحاول ثنيه عما يفعله مؤكدا أنه "عيب" ولا يليق بطالب جامعي.
وتبين أنه نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، سدد على إثرها الطالب الجامعي 3 طعنات نافذة للمجني عليه.
وعقب ارتكاب الجريمة حاول الجاني الهرب إلى محافظة الإسكندرية، إلا أن قوة من إدارة البحث الجنائي تمكنت من ضبطه.
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