البرلمان يرفع جلسته الى ما بعد زيارة الاربعين

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب رفع، جلسته الى ما بعد زيارة اربعينية الامام الحسين (ع)".

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "مجلس النواب صوت خلال جلسته اليوم على قبول استقالة وزير الصحة السابق علاء العلوان، وصوت على منح الثقة لسها خليل وزيرة للتربية وجعفر علاوي وزيرا للصحة".



وعقد مجلس النواب، ظهر اليوم الاربعاء، جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية للدورة النيابية الرابعة برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي.