البرلمان يصوت على جعفر علاوي وزيرا للصحة

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة، اليوم، على جعفر علاوي وزيرا للصحة".

يشار الى ان مجلس النواب وافق في وقت سابق من، اليوم الخميس، على قبول استقالة وزير الصحة السابق علاء العلوان.