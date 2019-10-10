مجلس النواب يصوّت على قبول استقالة وزير الصحة

صوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على استقالة وزير الصحة علاء العلوان.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة، اليوم، على استقالة وزير الصحة علاء العلوان".

يشار الى أن وزير الصحة علاء العلوان قدم في وقت سابق استقالته الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.