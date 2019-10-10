صوّت مجلس النواب، الخميس، على سها خليل حسين لشغل حقيبة وزارة التربية.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب صوّت بجلسته، اليوم، على سها خليل حسين لشغل حقيبة وزارة التربية، بعد تقديم أسمها للبرلمان من قبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي".
وعقد مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الخميس، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان يصوّت على سها خليل وزيرة للتربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.