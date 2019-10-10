البرلمان يصوّت على سها خليل وزيرة للتربية

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب صوّت بجلسته، اليوم، على سها خليل حسين لشغل حقيبة وزارة التربية، بعد تقديم أسمها للبرلمان من قبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي".

وعقد مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الخميس، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي