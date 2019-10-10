بالوثيقة.. عبد المهدي يقدّم أسماء خمسة مرشحين للتعديل الوزاري إلى البرلمان

قدّم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، أسماء خمسة مرشحين للتعديل الوزاري، شملت وزارات الصحة والتربية والصناعة والهجرة والاتصالات. وفيما يلي نسخة من الوثيقة:

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