البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

عقد مجلس النواب، الخميس، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مجلس النواب عقد اليوم، جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية للدورة النيابية الرابعة". وأضافت أن "الجلسة عُقدت برئاسة محمد الحلبوسي". وكان مصدر برلماني قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الخميس، بأن مجلس النواب سيصوّت اليوم، على استكمال التعديل الوزاري، فيما سيعرض مطالب المتظاهرين.



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