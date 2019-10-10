البرلمان يصوّت على التعديل الوزاري ويعرض مطالب المتظاهرين بجلسة اليوم

أفاد مصدر برلماني، الخميس، بأن مجلس النواب سيصوّت اليوم، على استكمال التعديل الوزاري، فيما سيعرض مطالب المتظاهرين. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "جدول أعمال مجلس النواب، اليوم، يتضمن التصويت على استكمال التشكيلة الحكومية والتعديل الوزاري". وأضاف ان "البرلمان سيعرض تقرير لجنة الخدمة حول مطالب المتظاهرين".



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