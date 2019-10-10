فيديو عائلي لـ شذى حسون... شاهدوا كيف أصبح والديها

وظهرت فيه شذى إلى جانب والديها الذين شوهدا في مرة نادرة بعد مشاركتها في برنامج المواهب "ستار أكاديمي".

وبدت شذى وهي تحتضن والدتها قبل أن تنادي والدها وتطلب منه إلقاء التحية على المتابعين. وحاز الفيديو على أحد الحسابات التي استعادته على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" أكثر من 30 ألف مشاهدة.