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فيديو عائلي لـ شذى حسون... شاهدوا كيف أصبح والديها

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة العراقية شذى حسون لفت أنظار عدد كبير جداً من المتابعين.
وظهرت فيه شذى إلى جانب والديها الذين شوهدا في مرة نادرة بعد مشاركتها في برنامج المواهب "ستار أكاديمي".

وبدت شذى وهي تحتضن والدتها قبل أن تنادي والدها وتطلب منه إلقاء التحية على المتابعين. وحاز الفيديو على أحد الحسابات التي استعادته على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" أكثر من 30 ألف مشاهدة.

 

وركزت الكثير من التعليقات على التغيير الذي طرأ على شكل الوالدين وعلى درجة الشبه بينهما وبين ابنتهما.

يشار إلى أن الأخيرة أشعلت التطبيق في وقت سابق بعدما نشرت على حسابها الخاص صورة لها وهي تحمل طفلاً صغيراً وتبين أنه ابن شقيقها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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