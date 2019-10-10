تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة العراقية شذى حسون لفت أنظار عدد كبير جداً من المتابعين.
وبدت شذى وهي تحتضن والدتها قبل أن تنادي والدها وتطلب منه إلقاء التحية على المتابعين. وحاز الفيديو على أحد الحسابات التي استعادته على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" أكثر من 30 ألف مشاهدة.
يشار إلى أن الأخيرة أشعلت التطبيق في وقت سابق بعدما نشرت على حسابها الخاص صورة لها وهي تحمل طفلاً صغيراً وتبين أنه ابن شقيقها.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو عائلي لـ شذى حسون... شاهدوا كيف أصبح والديها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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