بالفيديو: إلغاء مكاتب المفتشين العموميين خطوة اولى نحو محاربة الفاسدين

الغاء مكاتب المفتشين العموميين لاقى ترحيبا واسعا من الاوساط السياسية والشعبية عادين حلها خطوة مهمة لانهاء دور الحلقات الزائدة في مؤسسات الدولة.



تجميد صلاحيات مجالس المحافظات والغاء مكاتب المفتشين العموميين في آن واحد هما خطوتان مهمتان اتخذهما البرلمان، بحسب مختصين شددوا على ضرورة محاربة الفساد والغاء الحلقات الزائدة بمؤسسات الدولة، لتلافي تضارب الصلاحيات التي تعرقل العمل الرقابي. رغم الاعتراضات والمناكفات السياسية التي واجهت التصويت على قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين في الاونة الاخيرة، الا ان مجلس النواب استطاع ان ينهي عمل تلك المكاتب، التي يقول مختصون انها لم تحد من الفساد وانما اسهمت بتفاقمه بمؤسسات الدولة.تجميد صلاحيات مجالس المحافظات والغاء مكاتب المفتشين العموميين في آن واحد هما خطوتان مهمتان اتخذهما البرلمان، بحسب مختصين شددوا على ضرورة محاربة الفساد والغاء الحلقات الزائدة بمؤسسات الدولة، لتلافي تضارب الصلاحيات التي تعرقل العمل الرقابي. يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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