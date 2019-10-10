أكد رئيس الجمهورية ومستشار الأمن الوطني، اليوم الخميس، على ضرورة متابعة التحقيقات لكشف المتورطين بإراقة دماء المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية.
وتم التأكيد، خلال الاجتماع، بحسب البيان، على أولوية حماية السلم المجتمعي والأمن العام و ضرورة متابعة التحقيقات لكشف المتورطين بإراقة دماء المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية وإحالتهم الى القضاء، وتأمين الحماية للتظاهرات السلمية التي كفلها الدستور، مشيراً الى ضرورة إجراء الإصلاحات المطلوبة في كافة المجالات بما يحقق الحياة الحرة الكريمة للمواطنين.
واشار البيان الى أنه جرى استعراض الأوضاع الإقليمية وسبل ترسيخ الاستقرار في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر صالح والفياض يؤكدان على تأمين الحماية للتظاهرات السلمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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