صالح والفياض يؤكدان على تأمين الحماية للتظاهرات السلمية

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، اليوم الخميس، مستشار الأمن الوطني فالح الفياض.

وتم التأكيد، خلال الاجتماع، بحسب البيان، على أولوية حماية السلم المجتمعي والأمن العام و ضرورة متابعة التحقيقات لكشف المتورطين بإراقة دماء المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية وإحالتهم الى القضاء، وتأمين الحماية للتظاهرات السلمية التي كفلها الدستور، مشيراً الى ضرورة إجراء الإصلاحات المطلوبة في كافة المجالات بما يحقق الحياة الحرة الكريمة للمواطنين.



واشار البيان الى أنه جرى استعراض الأوضاع الإقليمية وسبل ترسيخ الاستقرار في البلاد.