بالفيديو: دعوات لمراجعة سقوف رواتب المسؤولين في الحكومة والبرلمان

ودعا سياسيون الحكومة الى مراجعة سقف رواتب المسؤولين، والنواب والرئاسات الثلاث ومستشاريهم، واعادة النظر بالمناصب التي لا حاجة لها، والتي أثقلت كاهل الدولة، خاصة وان هذه المناصب يراها البعض باباً من أبواب الفساد. فيما لم تعد العلاجات الوقتية من الملفات التي يمكن تمريرها في الوقت الحاضر، لوجود حالة غضب شعبي لا يمكن تداركها بانصاف الحلول.وزارتا المالية والعمل من جانبهما، فتحتا جسرا للنقاش مع البنك الدولي لابرام اتفاقية منح رواتب لمدة معينة يتم خلالها تدريب العاطلين عن العمل بهدف تأهيلهم ودفعهم الى سوق العمل ، لتشمل الاتفاقية محافظات الانبار وبابل وديالى وكركوك واجزاء من بغداد كمرحلة أولى. وتكون هذه الاتفاقية جزءا من مشروع كبير بين وزارة العمل والبنك الدولي لغرض دعم الشرائح التي بحاجة الى العمل بصورة فورية من اجل تحسين واقعهم المعاشي والاجتماعي.البنك الدولي كان له رد ايجابي بالاستعداد الكامل لدعم حزمة القرارات التي اصدرها مجلس الوزراء والبرلمان المتعلقة بفتح فرص العمل ودعم برامج التشغيل ومنح القروض الصغيرة وغيرها من المشاريع.

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