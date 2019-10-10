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حزمة ثالثة من القرارات ستصدر قريبا تشمل هذه الفئات

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كشف مصدر سياسي، الخميس، ان الحكومة بصدد اطلاق حزمة ثالثة من القرارات قريبا، فيما اشار الى ان حزمة القرارات الثانية التي تم اطلاقها تفصيلية أكثر من الأولى.

وقال المصدر ان "حزمة القرارات الثانية التي أعلنت أمس تفصيلية أكثر من القرارات الأولى التي كشفت عنها الحكومة الاثنين الماضي".

 

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واضاف ان "هناك حزمة أخرى ثالثة من القرارات في الطريق تتعلق بسكان العشوائيات والأمراض المزمنة والمتضررين من العمليات الإرهابية أو الأخطاء العسكرية والمسرّحين من وظائفهم"، موضحاً أن "القرارات بمجملها قابلة للتنفيذ فعلياً بين شهر وثلاثة أشهر".

 

وسارعت الحكومة برئاسة عادل عبد المهدي الى اطلاق حزمتين من القرارات تلبية لمطالب المتظاهرين، وقرر البرلمان ايقاف حملة ازالة التجاوزات "فورا" واطلاق مشروع بناء 100 الف وحدة سكنية اضافة الى اصدار توصيات تقضي بتخصيص رواتب للأسر التي لا تتقاضى اية رواتب ومنح مالية من الدولة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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