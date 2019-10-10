المالكي: التدخل التركي بسوريا غير مبرر وسيزيد التوتر في المنطقة

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، ان التدخل التركي بسوريا غير مبرر، مشيرا الى انه سيزيد التوتر في المنطقة.

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل سفير جمهورية سوريا لدى العراق صطام الدندح "، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع السياسي والأمني في العراق والمنطقة، ومسالة التوغل العسكري التركي في الأراضي السورية".

واكد المالكي خلال البيان ان "التدخل التركي غير مبرر وسيزيد التوتر في المنطقة"، داعيا المجتمع الدولي الى "ان يكون له موقف من هذا الامر ".

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وشدد "على عمق العلاقات بين العراق وسوريا، لاسيما الروابط التاريخية والاجتماعية بينهما، وضرورة تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".

من جانبه حمل المالكي السفير السوري تحياته إلى الرئيس بشار الاسد، معرباً عن أمله بمزيد من الاستقرار والازدهار لجمهورية سوريا الشقيقة وفي عموم المنطقة.