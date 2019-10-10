بالفيديو: عبد المهدي سيكرم عائلة كل شهيد وكل جريح بأعلى تخصيص

في كلمة موجهة للشعب العراقي، أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عن مقررات جديدة على خلفية التظاهرات التي شهدها العراق.
ثانيا، اجراء تحقيقات اصولية شفافة لتكريم الابطال والمضحين ومحاسبة المقصرين ممن لم يلتزموا بالاوامر وقواعد الاشتباك.
وأكد البدء بالاجراءات الفورية لترتيب الحقوق المادية والمعنوية لعوائل الشهداء وفق القوانين النافذة، مبينا ترقية الجرحى من العسكريين وتكريم المدنيين ماديا ومعنويا والتكفل بالعلاج على نفقة الدولة.
الى ذلك، لفت الى انه سيكرم عائلة كل شهيد وكل جريح باعلى تخصيص ضمن صلاحية رئيس مجلس الوزراء.
للاطلاع على هذه المقررات وسواها، يمكنكم مشاهدة الفيديو المرفق أعلاه.
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