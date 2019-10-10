بالفيديو: عبد المهدي سيكرم عائلة كل شهيد وكل جريح بأعلى تخصيص

وقال عبد المهدي في كلمة متلفزة تابعتها، الخليج 365، اولا، نعلن الحداد العام لثلاثة أيام بدءا من اليوم الخميس وحتى يوم السبت على ارواح ضحايا التظاهرات من المواطنين والقوات الأمنية.

ثانيا، اجراء تحقيقات اصولية شفافة لتكريم الابطال والمضحين ومحاسبة المقصرين ممن لم يلتزموا بالاوامر وقواعد الاشتباك.



وأكد البدء بالاجراءات الفورية لترتيب الحقوق المادية والمعنوية لعوائل الشهداء وفق القوانين النافذة، مبينا ترقية الجرحى من العسكريين وتكريم المدنيين ماديا ومعنويا والتكفل بالعلاج على نفقة الدولة.

الى ذلك، لفت الى انه سيكرم عائلة كل شهيد وكل جريح باعلى تخصيص ضمن صلاحية رئيس مجلس الوزراء.

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