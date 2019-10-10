عبد المهدي: المظاهرات غيرت قواعد نومي

اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إن المظاهرات التي شهدتها البلاد غيرت قواعد نومه.
وكتب مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط في بغداد حمزة مصطفى، في مقدمة تغطيته للقاء جمعه ومجموعة من الإعلاميين برئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أنه "في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء أول من أمس انتهى لقاؤنا".
وتابع "ما أن نهض عبد المهدي ليودعنا ويذهب إلى التزام ثان بعد الانتهاء من لقاء صحفي، قلت له "دولة الرئيس المعروف عنك طبقا لما هو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي أنك تنام الساعة التاسعة يوميا وها هي الساعة الآن التاسعة والنصف وما زلت بيننا ولديك التزام ثان".
وتابع مصطفى موجها حديثه لعبد المهدي "هل هي دعاية إعلامية مرسلة أم أن التزامك معنا هو السبب"، مشيرا الى ان "عبد المهدي ابتسم ثم قال (صحيح أنا أنام الساعة التاسعة مساء يوميا وأستيقظ الثالثة والنصف فجرا، حيث يبدأ يومي بعد صلاة الفجر".
واكد مصطفى ان "عبد المهدي ابلغني ان المظاهرات والأزمة التي نمر بها حاليا غيرت قواعد نومي واستيقاظي رأسا على عقب".
وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية، مظاهرات حاشدة مطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد وتوفير فرص عمل، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية.
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