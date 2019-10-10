العفو الدولية تطالب بالتوقف عن منع الانترنت في العراق

دعت منظمة العفو الدولية، السلطات العراقية التوقف عن منع خدمة الانترنت ورفع الحجب عن مواقع التواصل في البلاد.
وأضافت "نطالب السلطات بالتوقف الفوري عن الإجراءات غير القانونية والمتمثلة بقطع خدمة الإنترنت، وحجب مواقع التواصل الاجتماعي".
وتابعت "رسالتنا إلى الشعب العراقي: نحن هنا نراكم ونسمعكم".
وطالبت أيضا السلطات العراقية "بإجراء تحقيق عاجل ومستقل في مقتل وإصابة المئات من المتظاهرين السلميين"، مشددة على أنّ "حرية التعبير عن الرأي والتجمع يجب أن تحترم ودون خوف".
وحظرت السُلطات العراقية منذ أكثر من أسبوع خدمة الإنترنت عن البلاد، ثم أعادتها بشكل جزئي لكنها حظرت تطبيقات الفيسبوك وتويتر والإنستغرام والواتساب والتلغرام.
وامضت بعدئذ بتوفير خدمة الانترنت في عموم العراق من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة ظهرا مع استمرار حجب مواقع التواصل.
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