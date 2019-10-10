العفو الدولية تطالب بالتوقف عن منع الانترنت في العراق

وفي بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، قالت المنظمة "نراقب التطورات الميدانية في العراق عن كثب. فقد أبلغنا أشخاص كثر بأنهم قُطعوا عن العالم الخارجي".

وأضافت "نطالب السلطات بالتوقف الفوري عن الإجراءات غير القانونية والمتمثلة بقطع خدمة الإنترنت، وحجب مواقع التواصل الاجتماعي".



وتابعت "رسالتنا إلى الشعب العراقي: نحن هنا نراكم ونسمعكم".

وطالبت أيضا السلطات العراقية "بإجراء تحقيق عاجل ومستقل في مقتل وإصابة المئات من المتظاهرين السلميين"، مشددة على أنّ "حرية التعبير عن الرأي والتجمع يجب أن تحترم ودون خوف".

وحظرت السُلطات العراقية منذ أكثر من أسبوع خدمة الإنترنت عن البلاد، ثم أعادتها بشكل جزئي لكنها حظرت تطبيقات الفيسبوك وتويتر والإنستغرام والواتساب والتلغرام.



وامضت بعدئذ بتوفير خدمة الانترنت في عموم العراق من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة ظهرا مع استمرار حجب مواقع التواصل.