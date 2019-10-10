نائبة مهنئة بسقوط أهم أركان قلعة الفساد: من تعرض للاعتقال رفع دعوى قضائية

هنأت النائبة عالية نصيف، الخميس، بسقوط أهم أركان قلعة الفساد، فيما دعت من تعرض للاعتقال والابتزاز الى رفع دعوى قضائية.

وقالت نصيف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نهنئ الشعب العراقي بسقوط أهم أركان قلعة الفساد بعد ان صوت مجلس النواب على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين"، مبينة ان "ارادة الشعب انتصرت في هذه المعركة وستنتصر ايضاً في المعارك القادمة على الفاسدين".

واضافت ان "العديد من هذه المكاتب كانت مقرات للمساومة وتقسيم الحصص من العمولات مقابل السكوت على الصفقات الفاسدة، والكثير من التحقيقات اهملت بشكل متعمد وتم التعتيم عليها، ثم تحولت بعض المكاتب الى أداة قمعية لتصفية الخصوم وفبركة الجرائم للأبرياء واعتقالهم وتعذيبهم، وانحرفت تماماً عن دورها الرقابي لتتحول الى مافيا تتجول ليلاً في الشوارع وتأخذ (الخاوات) من صالات القمار والملاهي".

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وطالبت نصيف القضاء "بالتحفظ على ملفات مكاتب المفتشين، فقد وردتنا معلومات بوجود محاولات للسمسرة على هذه الملفات"، داعية "كل من تعرض للاعتقال القسري او للابتزاز او الظلم للتوجه الى المحاكم لرفع دعوى قضائية على مكاتب المفتشين والتشكيلات غير القانونية الموجودة تحت سلطتهم، مع اهمية التحفظ على البعض منهم لحين تسليم ما بذمتهم من ملفات وبراءة ذمتهم من المال العام".

وتابعت ان "هذا الانتصار هو خطوة مهمة في طريق الإصلاح والقضاء على الفساد، وما هي إلا مسألة وقت ليتم انهاء نفوذ سراق المال العام واسترجاع حقوق الشعب المنهوبة".

يذكر ان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت امس الثلاثاء، على الغاء مكاتب المفتشين العموميين.