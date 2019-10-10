مفوضية الانتخابات تمنح اجازة تأسيس لاربعة احزاب جديدة

اعلن عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات رياض البدران، الخميس، ان مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات قرر منح اجازة تأسيس لاربعة احزاب جديدة وحسب قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٥.

وقال البدران في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مجلس المفوضين منح اجازة تأسيس رقم ٢١٩ لحزب (الايثار العراقي) واجازة رقم ٢٢٠ لحزب (حركة واعدون) كذلك اجازة رقم ٢٢١ لحزب (حركة التحدي) ، كما منح المجلس اجازة تأسيس اعتيادية بدل من الاجازة المشروطة لـ( تيار عراق التغيير الوطني) التي تم منحهم اياها وفقا لاحكام المادة ١٣ من قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٥".

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واضاف ان "المجلس يواصل النظر في طلبات تسجيل الاحزاب التي استكملت اجراءات التسجيل لغرض منحها اجازة تأسيس"، داعياً الاحزاب السياسية التي لم تستكمل متطلبات التسجيل لغرض منحها اجازة تأسيس".

يذكر ان مفوضية الانتخبات ومن خلال دائرة الاحزاب والتنظيمات السياسية تستقبل طلبات التسجيل للاحزاب التي تروم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القبلة.