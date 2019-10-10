القضاء يوجه بحسم قضايا المتظاهرين الموقوفين والتحري عمن تسبب باستشهاد محتجين

اعلن مجلس القضاء الاعلى، الخميس، ان رئيسه فائق زيدان وجه بحسم قضايا المتظاهرين الموقوفين والتحري الفوري عمن تسبب باستشهاد محتجين.

وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "انسجاما مع مبادرة رئيس الوزراء وجه رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان قضاة محاكم التحقيق بسرعة حسم قضايا الموقوفين على ذمة التحقيق في قضايا التظاهرات واتخاذ القرارات المناسبة على ضوء كل قضية".

واضاف انه "وجه ايضا بالتحري الفوري عن المتجاوزين حدود واجباتهم الوظيفية ممن تسببوا في استشهاد واصابة عدد من المتظاهرين".

Advertisements

ودعا مجلس "المصابين وذوي الشهداء الى مراجعة محكمة التحقيق المختصة حسب سكنهم لتسجيل الشكاوى بخصوص ذلك".

وأعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، عن تكفل الحكومة بعلاج جرحى التظاهرات الاخيرة، وايضا اطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية تلك التظاهرات.