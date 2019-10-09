عبد المهدي يعلن تكفل الحكومة بعلاج جرحى التظاهرات واطلاق سراح الموقوفين

أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، عن تكفل الحكومة بعلاج جرحى التظاهرات الاخيرة، وايضا اطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية تلك التظاهرات. يتبع..

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