عبد المهدي: نقف مع المطالب المشروعة للمتظاهرين ونرفض مظاهر العنف

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، وقوف الحكومة مع المطالب المشروعة المتظاهرين، ورفضها مظاهر العنف، معلنا عن البدء باستلام النتائج الاولية للتحقيق بالتظاهرات. يتبع..

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