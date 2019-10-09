عبد المهدي يعلن الحداد العام لثلاثة أيام بدءا من الغد على ارواح ضحايا التظاهرات

أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، الحداد العام لثلاثة أيام بدءا من الغد على ارواح ضحايا التظاهرات من المواطنين والقوات الأمنية.
وشهدت الايام الماضية بدءا من الثلاثاء قبل الماضي والمصادف الاول من تشرين الاول الحالي تظاهرات واسعة في مختلف مناطق البلاد مطالبة بالقضاء على الفساد بكل صوره، فيما شهدت التظاهرات اعمال عنف ادت الى سقوط العديد من الضحايا.
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