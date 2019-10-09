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وزير النقل يوعز بتخصيص 20 حافلة وقطارات مسافرين لنقل الجماهير الى البصرة

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اوعز وزير النقل عبد الله لعيبي، الاربعاء، بتخصيص 20 حافلة وقطارات مسافرين لغرض نقل الجماهير من العاصمة بغداد الى محافظة البصرة.
وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "بتوجيه من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لدعم المنتخب الوطني، وزير النقل يوعز بتخصص 20 حافلة وقطارات مسافرين لنقل الجماهير الرياضية من بغداد الى البصرة".

ونقلت الوزارة، عن الوزير قوله، إن "الحافلات ستنطلق غدا الثامنة صباحا من مقر نادي الزوراء الرياضي في جانب الكرخ، فيما سيكون انطلاق الحافلات من جانب الرصافة من ساحة المظفر (مدير الصدر)".

واضاف الوزير، أن "قطارات حدثية ومكيفة ستنطلق لنقل الجماهير في الساعة الثامنة صباحا من المحطة العالمية في بغداد الى محطة سكك مدينة البصرة، دعما لمنتخبنا الوطني".

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