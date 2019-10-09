المالكي يحذر من انتعاش العصابات الارهابية وتحرك خلاياها النائمة

حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاربعاء، من انتعاش العصابات الارهابية وتحرك خلاياها النائمة.
وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم قائد قوات المهام المشتركة في التحالف الدولي الجنرال جيرالد ستريكلاند"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات الاوضاع في العراق والمنطقة".
واكد المالكي على "أهمية تعزيز التعاون بين القوات الأمنية العراقية والتحالف الدولي في مجال التدريب وتبادل المعلومات الاستخبارية".
واضاف ان "الاحداث الاخيرة التي شهدتها الساحة العراقية يجب ان لا تؤدي الى شلل القوات الامنية امام نشاطات داعش الارهابية ومحاولة جمع صفوفه من جديد"، موضحا ان "مهام القوات المسلحة والحشد الشعبي والشرطة تتأكد في هذه الظروف الحساسة والمتغيرات الامنية والتي قد تؤدّي الى انتعاش العصابات الارهابية وتحرك خلاياها النائمة واستغلال الوضع الراهن لضرب الوطن والمواطنين".
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