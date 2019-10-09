ظريف يبدي رأيه في تظاهرات العراق

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاربعاء، ان "البعض حاول استغلال الأحداث الاخيرة في العراق وهموم ومطالب الشعب لكن العراقيين احبطوا هذه المخططات بوعیهم".
وأضاف ظريف، "أشعر بأن الشعب العراقي لديه مخاوف وهموم وهم على حق، وقد أعلنت الحكومة العراقية أنها تحاول بكل قدرة معالجة هذه الهموم والمشاكل".
واشار ظريف إلى أن الحكومة العراقية اعترفت بأحقية الشعب بمطالبه الشرعية والشعب العراقي بوعيه ويقظته يحول دون استغلال هذه الهموم والمطالب من قبل بعض الأطراف".
وأكد وزير الخارجية "نحن نعتقد أن الشعب العراقي هم أصحاب هذا البلد ويجب مراعاة حقوقهم ويرى المسؤولون في إيران ان الشعب العراقي بوعيه ويقظته لا يسمح للآخرين لاستغلال همومه و التي اعترفت بها الحكومة العراقية ايضا".
وانطلقت اعمال المؤتمر الدولي "الاقتصاد العالمي والحظر" في جامعة الزهراء بطهران اليوم الاربعاء، بمشاركة وزير الخارجية محمد جواد ظريف وخبراء اقتصاد محليين ودوليين.
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