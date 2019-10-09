بالفيديو: اهالي المعتقلين يطالبون بالإفراج عن اولادهم المحتجزين

تم اطلاق سراح بعض المعتقلين بكفالة مالية، والبعض الآخر تم الافراج عنهم، وتباعا سيتم اخلاء سبيل الآخرين بكفالة. وأشار الاهالي الى ان على ما يبدو ان القضاء متعاون جدا في هذا الموضوع.

وطالب اهالي المعتقلين بالإفراج عن اولادهم المحتجزين في مركز باب الشيخ‎. ولمزيد من التفاصيل والمعلومات حول هذا الموضوع، يمكن مشاهدة الفيديو المرفق أعلاه.