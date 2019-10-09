أفاد أهالي المتظاهرين المعتقلين، أن وفد من أعضاء نواب تحالف سائرون توجه الى محكمة الرصافة اولا والتقوا بالقضاة لغرض متابعة موضوع المتظاهرين المعتقلين.
تم اطلاق سراح بعض المعتقلين بكفالة مالية، والبعض الآخر تم الافراج عنهم، وتباعا سيتم اخلاء سبيل الآخرين بكفالة. وأشار الاهالي الى ان على ما يبدو ان القضاء متعاون جدا في هذا الموضوع.
وطالب اهالي المعتقلين بالإفراج عن اولادهم المحتجزين في مركز باب الشيخ. ولمزيد من التفاصيل والمعلومات حول هذا الموضوع، يمكن مشاهدة الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: اهالي المعتقلين يطالبون بالإفراج عن اولادهم المحتجزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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