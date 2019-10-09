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نص قرار الغاء مكاتب المفتشين العموميين

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تنشر وكالة الخليج 365، نص قرار الغاء مكاتب المفتشين العموميين، والذي صوت عليه مجلس النواب يوم امس الثلاثاء.

وادناه نص القرار:

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
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