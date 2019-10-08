عبد المهدي وزيدان يؤكدان تنفيذ ماورد من مكتب المرجعية الدينية

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، أهمية تنفيذ ماورد من مكتب المرجعية الدينية يوم الجمعة الماضي.

وبحسب بيان صدر عن مكتب عبد المهدي، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الاخير استقبل، اليوم، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

وبين البيان، أنه جرى تأكيد أهمية التعاون بين السلطات الثلاث والعمل الجاد لتحقيق تطلعات المواطنين، ومناقشة جهود الحكومة للإستجابة لمطالب المتظاهرين والإجراءات القانونية المتعلقة بها ، والعمل على تنفيذ ماورد من مكتب المرجعية الدينية في خطبة الجمعة الماضية.

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وأكد عبد المهدي وزيدان، وفق البيان، ضرورة بسط الأمن والإستقرار واحترام القانون والنظام بعد عودة الحياة الى طبيعتها وتمكين الأجهزة الحكومية من القيام بواجباتها .