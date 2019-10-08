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اتهامات مباشرة لاشخاص بالتورط بتهديد امن العراق ودخول شرائح اتصال دولية بسبب الانترنت

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كشف مصدر سياسي، ان قوى سياسية تسعى لتوجيه اتهامات مباشرة لاشخاص بالتورط بتهديد امن العراق، فيما اشار الى دخول شرائح اتصال دولية بسبب الانترنت.

وقال المصدر ان "جهات سياسية تسعى لتوجيه تهم مباشرة إلى أشخاص بالتورط في تهديد أمن العراق واستقراره من خلال التشجيع على التظاهر والإخلال بالنظام"، مبينا ان "قوى عدة، تتهم أخرى منافسة لها بالوقوف خلف التظاهرات".

 

ووفقاً للمصدر ان "الحديث يدور عن دخول ألف شريحة هاتف دولية وتفعيل خدمة الإنترنت عليها، لاستخدام بعضها في بث الصور والأفلام، وإنشاء حسابات على تويتر، والدفع لاستخدام العنف سواء".

 

واكد مستشار الامن الوطني فالح الفياض، امس الاثنين، ان الحكومة تدافع عن دستور بني بالدماء والتضحيات، وفيما اشار الى "اننا نعلم من يقف وراء بعض المتسللين الى هذه التظاهرات"، اكد امتلاكه اسماء وتصورات ومعلومات سيتم عرضها في الوقت المناسب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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