اتهامات مباشرة لاشخاص بالتورط بتهديد امن العراق ودخول شرائح اتصال دولية بسبب الانترنت

كشف مصدر سياسي، ان قوى سياسية تسعى لتوجيه اتهامات مباشرة لاشخاص بالتورط بتهديد امن العراق، فيما اشار الى دخول شرائح اتصال دولية بسبب الانترنت.
وقال المصدر ان "جهات سياسية تسعى لتوجيه تهم مباشرة إلى أشخاص بالتورط في تهديد أمن العراق واستقراره من خلال التشجيع على التظاهر والإخلال بالنظام"، مبينا ان "قوى عدة، تتهم أخرى منافسة لها بالوقوف خلف التظاهرات".
ووفقاً للمصدر ان "الحديث يدور عن دخول ألف شريحة هاتف دولية وتفعيل خدمة الإنترنت عليها، لاستخدام بعضها في بث الصور والأفلام، وإنشاء حسابات على تويتر، والدفع لاستخدام العنف سواء".
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