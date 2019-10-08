المفوضية تعلن البدء باستلام قوائم المرشحين للاحزاب السياسية للمشاركة بالانتخابات المحلية

اعلنت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، عن البدء باستلام قوائم المرشحين للاحزاب السياسية للمشاركة بالانتخابات المحلية.
وقال رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية احمد رحيم بشارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم البدء باستلام قوائم مرشحي الاحزاب والتحالفات الانتخابية والقوائم المفردة (المرشحين المستقلين) المجازة من قبل دائرة الاحزاب، الراغبين بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم لعام ٢٠٢٠".
ودعا بشارة "الاحزاب والتحالفات الانتخابية لتسلم قوائم مرشحيها اعتباراً من اليوم الثلاثاء ٢٠١ولغاية يوم الخامس من تشرين الثاني المقبل".
يذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تواصل استعداداتها لاجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم من نيسان ٢٠٢٠.
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